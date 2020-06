Ab Montag ist wieder täglich Unterricht

Einhausen.In dieser Woche sind die Klassen der Einhäuser Grundschule an der Weschnitz noch geteilt. Die Schüler hatten in den verkleinerten Gruppen bislang an zweieinhalb Tagen in der Woche Unterricht. Ab der kommenden Woche wird die coronabedingte Abstandsregelung innerhalb der Klassenverbände gelockert. Das ermöglicht dann auch in Einhausen wieder fast normalen Unterricht. Bei einem Gespräch mit

...