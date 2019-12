Abschied von Hermann Dieter

Einhausen.Die Weschnitzgemeinde betrauerte in diesem Jahr den Tod von Hermann Dieter. Der Einhäuser Ehrenbürgermeister verstarb plötzlich und unerwartet in der Nacht vom 21. auf den 22. August im Alter von 81 Jahren. 18 Jahre lang leitete er als Bürgermeister die Geschicke der Weschnitzgemeinde. Fast 30 Jahre lang setzte er sich für seinen Heimatort in verschiedenen politischen Ämtern ein. Zudem war er

...