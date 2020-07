Acht Sapperlot-Termine in Einhausen stehen fest

Einhausen/Lorsch.Mit acht Gastspielen wird das Theater Sapperlot im September in der Einhäuser Mehrzweckhalle zu Gast sein. Den Auftakt macht der Sommer-Slam am 4. September. In die Weschnitzgemeinde kommen werden danach auch TV-bekannte Künstler wie der Comedian Dave Davis und der aktuelle „Lorscher Abt“-Preisträger Kay Ray.

Wie berichtet, ist die angestammte Spielstätte in dem denkmalgeschützten

...