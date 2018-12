„Adventskalender“ an Kita und Schule

Einhausen.Die Aktion „Lebendiger Adventskalender“ geht in die zweite Woche. Die katholische Pfarrgemeinde St. Michael teilt folgende Treffpunkte bis zum kommenden Donnerstag (13.) mit, bei der jeweils um 17.30 Uhr Besucher willkommen sind: Heute (10.) öffnet die Kindertagesstätte in der Hagenstraße ihre Pforten für den „Lebendigen Adventskalender“, am Dienstag lädt Familie Gäb zu sich nach Hause in die

...