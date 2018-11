Alles für die neue Saison

Einhausen.Mit dem Skibasar startet der Skiclub Einhausen am kommenden Sonntag (18.) in die neue Wintersportsaison. Ab 11.30 Uhr können Wintersportfans gebrauchte Wintersportartikel aller Art im Bürgerhaus in der Friedensstraße 3 in Einhausen anliefern, so die Organisatoren des Vereins.

Schlittschuhe, Boards und Helme

Verkauft werden Ski- und Snowboardschuhe, Schlittschuhe, Carving-Ski, Snowboards, Helme und die dafür nötige Bekleidung für Kinder und Erwachsene. Alle Waren sollten in einem sauberen und gebrauchsfähigem Zustand angeliefert werden.

Entweder nennt der Verkäufer seine Preisvorstellung oder die Skiclub-Verantwortlichen schätzen den Verkaufswert ein. Das Skiclub-Team übernimmt den Verkauf, der um 12 Uhr beginnt. Zwischen 15.30 und 16 Uhr können die nicht verkauften Waren oder der Verkaufserlös abgeholt werden. Der Skiclub behält sich vor, nicht abgeholte Ware nach Veranstaltungsschluss zu entsorgen.

Insbesondere für den sportlichen Nachwuchs und für Neueinsteiger lassen sich beim Basar immer wieder preiswerte Artikel für den nächsten Winterurlaub finden oder zu klein gewordene Ausrüstungsteile verkaufen. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt. Es werden verschiedene Speisen und Getränke sowie Kaffee und selbstgebackener Kuchen angeboten.

Zahlreiche Fahrten geplant

Die Besucher des Skibasars können sich an diesem Tag auch über das neue Fahrtenangebot des Skiclubs informieren. Im kommenden Winter werden sechs Ziele in Österreich angesteuert. Die Eröffnungsfahrt führt vom 2. bis 8. Dezember 2018 nach Obertauern.

Bei der Jahresauftaktfahrt (19. bis 25. Januar) geht es per Reisebus nach Gerlos im Zillertal. Das Ski-Event für junge Erwachsene im Alter von 18 bis 25 Jahren findet vom 5. bis 9. Januar in Sölden im Ötztal statt. Im Februar (6. bis 10.) führt eine Kurzreise nach Hinterglemm ins Skigebiet Saalbach-Hinterglemm-Leogang. Im März wollen die Einhäuser für eine Woche (9. bis 16.) in den Weltcuport Flachau in der Sportwelt Amadé. Die Unterbringung erfolgt jeweils in drei oder vier Sterne-Häusern, die sich alle in Pistennähe oder direkt an der Piste befinden.

Jugend-Freizeit in den Osterferien

Für Jugendliche bietet der Skiclub in den Osterferien (22. bis 27. April) zudem wieder eine betreute Skifreizeit in Zell am See/Kaprun an. Bei allen Fahrten sind auch Nichtmitglieder willkommen. Weitere Informationen gibt es beim Fahrtenleiter des Skiclubs Fritz Fettel unter der Rufnummer 0176/11185111) oder beim Skibasar am Sonntag. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 14.11.2018