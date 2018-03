Als 60 000 Franzosen gen Lorsch zogen

Anzeige

Einhausen.Ein kostbares Dokument hat der Verein für Heimatgeschichte (VfH) vor vier Jahren erworben: eine Kriegskarte aus dem Jahr 1743. Sie zeigt mehrere Lager französischer Truppen zwischen Lorsch und Groß-Hausen. 850 Euro hat der kleine Verein aufgebracht, um das wertvolle Unikat von einem Antiquariat zu kaufen. Aber wie bringt man die schlichte Feder- und Pinselzeichnung zum Reden über das, was anno dazumal geschah? Kurt Müller und Albert Bähr ist es gelungen.

Die beiden VfH-Mitglieder haben sich intensiv in die Recherche-Arbeit gekniet. Am Mittwochabend zeigten sie in einem Vortrag ihre Erkenntnisse auf. Dabei wurde deutlich, wie sich ein großes historisches Ereignis, das jeder aus Geschichtsbüchern kennt, auch ein Stück weit vor den Haustüren in Lorsch und Groß-Hausen abspielte. Unter dem Österreichischen Erbfolgekrieg, in dem Maria Theresia und Friedrich der Große ihre Truppen gegeneinander in die Schlacht schickten, Engländer gegen Franzosen kämpften sowie unter anderem auch Italien und Spanien, die Niederlande, Schweden und Ungarn beteiligt waren, hatten jedenfalls auch die Menschen der Bergsträßer Region zu leiden.

Albert Bähr nannte die mit Gewalt ausgetragenen Auseinandersetzungen der Jahre 1740 bis 1748 eine Art „kleinen Weltkrieg".

Albert Bähr nannte die mit Gewalt ausgetragenen Auseinandersetzungen der Jahre 1740 bis 1748 eine Art „kleinen Weltkrieg“.