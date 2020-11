Alte Keramik bringt Einhäusern Gewinn

Einhausen.Das hatte selbst der Trödelexperte und Starkoch Horst Lichter noch nie gesehen. Und dabei fällt der Gegenstand, den Hartmut „Hucky“ Hedderich am Mittwoch in der ZDF-Fernsehshow „Bares für Rares“ präsentierte im weitesten Sinne sogar in seinen Fachbereich als Küchenexperte. Zur Aufzeichnung der Sendung am 23. Juli hatte der Einhäuser Hobbysammler eine Austern-Etagere mitgebracht. In unserem

...