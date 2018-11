Am Samstag wird Altpapier abgeholt

Einhausen.Die nächste Altpapiersammlung der Freiwilligen Feuerwehr Einhausen findet am kommenden Samstag (24.) ab 9.30 Uhr statt. Die Aktiven der Wehr bitten die Bevölkerung um rege Beteiligung und erinnern daran, das Altpapier rechtzeitig an den Bürgersteigen bereitzustellen.

Die Aktiven bitten, das Papier in einzelne, nicht zu große und schwere Bündel zu verteilen. Dadurch wird den Einsatzkräften wie auch dem Nachwuchs der Jugendfeuerwehr die Arbeit erleichtert.

Im nächsten Jahr werden die Altpapiersammlungen wieder vierteljährlich am jeweils letzten Samstag des zweiten Monats im Quartal durchgeführt. Die Termine sind folglich in den Monaten Februar (23.), Mai (25.), August (31.) und November (30.). Die Feuerwehr wird zum Jahreswechsel Handzettel in alle Haushalte verteilen.

Jeden Samstag zwischen 10 und 15 Uhr besteht zudem immer die Möglichkeit, Altpapier und Kartonagen in den eigens hierfür bereitgestellten Sammelboxen am Feuerwehrhaus zu entsorgen. ff

