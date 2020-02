An den Schulden scheiden sich die Geister

Einhausen.Die Gemeinde investiert in ihre Infrastruktur. Die Sporthalle wurde saniert, das Rathausdach wird gerade ausgebaut, die Grundstücke Marktplatz 9, Rheinstraße 12 sowie Ludwigstraße 13 und 17 wurden mit Blick auf künftige Entwicklungen erworben, und am Freitag wurde die neue Mehrzweckhalle eingeweiht, an deren Bau sich die Gemeinde mit 2,9 Millionen Euro beteiligt. In diesem Jahr plant die

...