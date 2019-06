An Pfingstmontag gemeinsam pilgern

Einhausen.Zur Gemeindewallfahrt lädt die katholische Pfarrgemeinde St. Michael ein. Termin ist am kommenden Montag (10.), Ziel ist Maria Einsiedel, erinnert Pfarrer Klaus Rein.

Zu Fuß, per Rad ober mit dem Wallfahrtsbus können sich Einhäuser auf den Weg machen. Um 8 Uhr beginnt die Fußwallfahrt mit der Statio in St. Michael, um 10.15 Uhr folgen die Radfahrer, die ebenfalls an der Kirche starten. Der Wallfahrtsbus fährt um 12 Uhr ab.

Gegen 12.30 Uhr ist die Eucharistiefeier, nach dem Gottesdienst besteht die Gelegenheit zum gemeinsamen Mittagessen im Jugendhaus. Eine Essenskarte kann bis heute (6.) im Pfarrbüro erworben werden.

Für Fußpilger ist die Rückfahrt auch im Wallfahrtsbus möglich. Die Pfarrgemeinde St. Michael bittet darum, sich im Pfarrbüro zur Wallfahrt anzumelden, auch wenn nicht am Essen teilgenommen wird.

In der Einhäuser Kirche liegt das Fürbitten- und Anliegenbuch zur Wallfahrt aus, in das alle Anliegen eingetragen werden können. Die katholische Kirche ist dazu von 9 Uhr vormittags bis in die Abendstunden geöffnet. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 06.06.2019