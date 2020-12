Einhausen.Hauptamts-Chef Andreas Derst wurde vom Gemeindevorstand als besonderer Wahlleiter für die Kommunalwahl am 14. März ernannt. Sein Stellvertreter in dieser Position ist Torsten Bohrer. Wahlleiter ist in Gemeinden üblicherweise der Bürgermeister. Der Gemeindevorstand kann jedoch einen besonderen Wahlleiter bestimmen. Der Wahlleiter ist für die ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der Wahl verantwortlich. kel

