Auch in den Sommerferien in die Kita

Einhausen.Seit dem 17. März ist der Regelbetrieb in den Einhäuser Kindergärten aufgrund der Corona-Beschränkungen ausgesetzt. Bis Ende Mai gab es nur eine Notbetreuung für Kinder von Eltern bestimmter Berufszweige. Am 2. Juni startete ein eingeschränkter Betrieb mit reduzierter Kinderzahl. Die Gruppen in den einzelnen Einrichtungen wechseln sich seitdem im Wochenrhythmus ab. Ab kommendem Montag, 6.

...