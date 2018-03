Aufbereitungsanlagen werden erneuert

Anzeige

Einhausen/Lorsch.Dass der Wasserpreis in Einhausen in diesem Jahr die Marke von einem Euro pro Kubikmeter gerissen hat, hängt nicht mit den Lieferkonditionen des Wasserbeschaffungsverbandes Riedgruppe-Ost zusammen. Das betonte Verbandsdirektor Ingo Bettels im Nachgang zur Haushaltverabschiedung der Gemeinde. Die Rücklagen im Einhäuser Gebührenhaushalt sind aufgebraucht. Um ein ausgeglichenes Ergebnis zu erzielen wurde der Netto-Bezugspreis von 97 Cent auf 1,05 Euro pro Kubikmeter angehoben. Trinkwasser aus dem Jägersburger Wald fließt hingegen auch im laufenden Jahr zu einem Netto-Einstandspreis von 48 Cent in die Bergsträßer Städte und Gemeinden.

„Seit 2003 wurde dieser Betrag nicht angehoben“, betont Bettels. Gleichzeitig habe die Verbandsversammlung für 2017 wieder eine Gewinnauskehrung an die Mitgliedskommunen in Höhe von insgesamt 350 000 Euro beschlossen. Das sei rund die Hälfte des erzielten Überschusses. Die andere Hälfte fließe dem Eigenkapital zu. Gleichzeitig investiert die Riedgruppe Ost kontinuierlich in die Infrastruktur. Mittlerweile sind nach Angaben von Ingo Bettels im kleineren Werk Feuersteinberg für rund 600 000 Euro alle vier Behälter saniert worden.

Verbandsdirektor Bettels: Preise sind nicht direkt vergleichbar Keine Angaben macht Verbandsdirektor Bettels mit Verweis auf nicht öffentliche Verträge zu den Einnahmen, die die Riedgruppe Ost für ihre Lieferungen Richtung Rhein-Main-Gebiet kassiert. Immerhin fließt der Löwenanteil (79 Prozent) des im Jägersburger Wald produzierten Trinkwassers Richtung Gernsheim an die Hessenwasser AG. Die Preise seien aufgrund unterschiedlicher Anforderungen ohnehin nicht direkt miteinander vergleichbar. Während man zur Grundlastversorgung des Rhein-Main-Gebiets über das ganze Jahr hinweg Wasser in gleichbleibendem Umfang zum Übergabepunkt in Allmendfeld pumpe, müsse zur Versorgung der Bergsträßer Kommunen eine aufwendige Infrastruktur und Technik zur bedarfsabhängigen Belieferung betrieben werden. Bettels betont, dass der Verband grundsätzlich nicht gewinnorientiert ausgerichtet ist. Der Wasserpreis orientiere sich an den realen Aufwendungen. Um diese so niedrig wie möglich zu halten, werde im Jägersburger Wald immer wieder an zahlreichen Stellschrauben zur Kosteneinsparung gedreht. So betreibe man eine eigene EDV-Abteilung. Diese Lösung habe sich als günstiger als eine Outsourcing herausgestellt. Im Gegensatz zum Baubereich, wo man auf feste Rahmenverträge mit Fremdunternehmen setzt. Einsparungen habe man unter anderem bei der Erneuerung der Telefonanlage oder bei der Umstellung des Flottenmanagements für den Fuhrpark erreicht. „Außerdem hat uns die derzeitige Niedrigzinsphase in die Hände gespielt“, erläutert Bettels, warum seit 15 Jahren einen unveränderten Einstandspreis von 48 Cent anbieten kann. kel

Einweihung am 8. Juni

Aus den je 500 Kubikmeter fassenden Speichern werden Lorsch, Einhausen, Schwanheim, Fehlheim, Langwaden und Rodau versorgt. Die offizielle Einweihung soll am 8. Juni beim Jubiläumsfest zum 60-jährigen Bestehen der Riedgruppe erfolgen. Etwa die gleiche Summe werde in der zweiten Umbauphase in die Erneuerung der Aufbereitungsanlagen im Werk Feuersteinberg investiert. Derzeit wird dort nur aus zwei der insgesamt vier Brunnen gefördert. Grund ist die Methan-Konzentration in dem am Standort auf Lorscher Gemarkung aus der Erde geholten Nass. „Die Werte liegen weit unterhalb einer Grenzwertüberschreitung“, betont der Verbandsdirektor, dass es sich um eine reine Präventionsmaßnahme handele.