Auftakt bei der Kita Friedensstraße

Einhausen.Mittlerweile ist es eine gute Tradition, dass die Pfarrei St. Michael in Einhausen in der Adventszeit Kinder mit ihren Eltern und Großeltern zum „Lebendigen Adventskalender“ einlädt. Schulen oder Kindergärten, aber auch Gruppen und Privatpersonen laden montags bis freitags immer ab 17.30 Uhr zu einer kurzen Zeit der Besinnung und Vorbereitung auf das Weihnachtsfest ein.

Mit Liedern und Geschichten werden die Treffen gestaltet, anschließend gibt es Plätzchen und heiße Getränke. Eine anfangs noch leere Holzkrippe wandert dabei von Station zu Station und wird von den teilnehmenden Kindern Tag für Tag mehr mit Stroh gefüllt. So wird für das Christuskind in Lager bereitet, dessen Geburt an Weihnachten gefeiert wird.

Caritas und Grundschule

Der Auftakt des „Lebendigen Adventskalenders“ findet am kommenden Montag (3.) an der Kita Friedenstraße statt. Das zweite Türchen öffnet sich am Dienstag (4.) in der Begegnungsstätte des Caritaszentrums in der Rheinstraße, das dritte am Mittwoch (5.) auf dem Schulhof der Grundschule. red

