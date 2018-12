Auftakt für Jean Diehl beim Musikcorps

Einhausen.Das Musikcorps Einhausen hat einen neuen musikalischen Leiter. Jean Diehl navigierte bereits am vergangenen Samstag die Musiker beim Lorscher Weihnachtsmarkt gekonnt durch ihre Notenblätter und trat damit die Nachfolge von Jan Henneberger an, der das Musikcorps in den vergangenen sieben Jahre leitete. Es war Jean Diehls erster offizieller Einsatz in dieser Funktion.

Seit 2004 ...