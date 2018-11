Auge in Auge mit Käuzchen und Gimpel

Einhausen.Ein Käuzchen kennen viele Menschen nur noch aus dem Märchen. Wie gut, dass es die Vogelschau gibt. In Einhausen bot sich am Wochenende die Gelegenheit, die geheimnisvollen und selten gewordenen Tiere ausführlich Auge in Auge zu beobachten. Und nicht nur die Exemplare der kleinen Eulenart mit ihren kräftigen Klauen zogen Hunderte Besucher ins Bürgerhaus. Der Vogelschutzverein brachte

...