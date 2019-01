Ausblick auf Projekte in 2019

Einhausen.Am Samstag, 19. Januar, lädt die Gemeinde Einhausen ab 19.30 Uhr wieder zum Neujahrsempfang in die Sporthalle.

Bürger von Einhausen und Gäste sind willkommen, auf das neue Jahr mit einem Glas Sekt anzustoßen. Bürgermeister Helmut Glanzner lässt an diesem Abend nicht nur das vergangene Jubiläumsjahr noch einmal Revue passieren, sondern gibt auch einen Ausblick auf die Projekte und Veranstaltungen 2019.

Die Gemeinde nutzt den Anlass zudem, um Bürger für ihr außerordentliches Engagement auszuzeichnen.

Für die musikalische Umrahmung sorgt neben dem Musikcorps der Freiwilligen Feuerwehr Einhausen in diesem Jahr auch der Bergsträßer Komponist Franz Lambert. „Ein musikalischer Ohrenschmaus also gleich zum Jahresbeginn“, schreibt die Gemeinde in einer Ankündigung. red

