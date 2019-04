Einhausen.Am morgigen Samstag, 27. April, hat der Frauenkreis St. Michael alle Mitbürger mit gesundheitlichen Handicaps und ihre Angehörigen zu einem Ausflug in den Heidelberger Zoo eingeladen. Abfahrt ist um 12.30 Uhr am Caritasheim St. Vinzenz in der Rheinstraße. Die Veranstalterinnen freuen sich über die große Zahl der angemeldeten Personen. Gehhilfen können gerne mitgenommen werden. Betreuungspersonal ist ausreichend vorhanden. Für Essen und Trinken ist gesorgt.

Für den Besuch der Freilichtbühne Ötigheim am 6. Juli zur Vorstellung „Baron Münchhausen“ können sich Interessierte bei Margot Dieter, Telefon 06251/ 54348, anmelden. std

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 26.04.2019