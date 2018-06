Anzeige

Dabei meinte der Bürgermeister einerseits die Geschichte Einhausens als Veranstaltungsort hochkarätiger Radrennen, anderseits hatte er dabei die vielen nationalen und internationalen Erfolge der Einhäuser Kunstradfahrer im Blick. Der von der SSG Bensheim und der Gemeinde sowie dem Einhäuser Radsport-Veranstalter Algis Oleknavicius,organisierte dreitägige Event ist mit gewissen Einschränkungen für die Einwohner verbunden.

Dicht machen muss Einhausen allerdings nicht, wie Helmut Glanzner erklärte. Alle Geschäfte sind während der Renntage zugänglich, während der Straßensperrungszeiten ist dies zu Fuß möglich.

Ebenso möglich ist es, den Ort von Nord nach Süd und umgekehrt mit dem Auto zu durchfahren, entsprechende Querungen werden eingerichtet. „Die Sicherheit ist in allen Bereichen gewährleistet“, unterstrich Glanzner und bedankte sich für das Verständnis der Anwohner.

Rund 300 Helfer im Einsatz

Ausgewiesene Parkplätze stehen an den Renntagen ausreichend zur Verfügung innerhalb der Gemarkung sowie im angrenzenden Lorscher Industriegebiet.

Rund 300 Helfer sind im Einsatz, um für einen in jeder Hinsicht reibungslosen Ablauf der Wettbewerbe zu sorgen. Das Kontingent an helfenden Händen soll nach Möglichkeit noch um 40 Personen aufgestockt werden, Freiwillige können sich mit den Organisatoren in Verbindung setzen.

Sportlich hat der Wettbewerb am kommenden Wochenende durchaus auch Lokalkolorit zu bieten. Der Mitveranstalter SSG Bensheim schickt jedenfalls einige Athleten an den Start. Unter anderem werden Jan Dieteren und Maria Woll im SSG-Trikot bei den Straßenrennen mitmischen. eh

