„Bahn lässt wirtschaftliche Vernunft vermissen“

Einhausen/Lorsch.Dass die am 13. November von der Bahn vorgestellte Vorzugsvariante zur ICE-Neubaustrecke keinen mit der Bergsträßer Konsenstrasse geforderten langen bergmännischen Tunnel vorsieht, ist nach Einschätzung des fraktionslosen Einhäuser Gemeindevertreters Andree Scharnagl (Bild: Neu) „für die Menschen in Lorsch, Einhausen und Bensheim-Langwaden, aber nicht zuletzt auch für Umwelt und Natur in unserer Region ein Desaster“.

Scharnagl hatte den am Dienstag von der Gemeindevertretung verabschiedeten Grundsatzbeschluss formuliert, in dem sich die Kommune festlegt, gegebenenfalls den Klageweg bestreiten zu wollen. In einer Stellungnahme für die Presse will er die Planungen einer „kritischen Betrachtung aus einer wirtschaftlich-kaufmännischen Sicht“ unterziehen. Denn der Freitag, an dem die Vorzugsvariante präsentiert wurde, war seiner Ansicht nach auch für die Bahn „ein rabenschwarzer Tag“. Es zeige sich „das Managementversagen eines durch Steuergelder alimentierten Konzerns“, der nach über Jahrzehnte andauernder Planung „in verantwortungsloser Art und Weise agiert und jegliche wirtschaftliche Vernunft vermissen“ lasse.

„Dass die Bahn bereits andernorts bei der Umsetzung dringend notwendiger Infrastrukturmaßnahmen kläglich gescheitert ist, ist hinreichend bekannt“, sagt Scharnagl und verweist auf das Großprojekt Stuttgart 21. Dort seien Kosten, Bauzeit und Akzeptanz bei der Bevölkerung völlig aus dem Ruder gelaufen. „Aus den Fehlern der Vergangenheit hat die Bahn offensichtlich keine Rückschlüsse für zukünftige Infrastrukturprojekte gezogen“, heißt es in der Presseerklärung. Sie habe sich lediglich um sich selbst gedreht. Anders sei die nunmehr vorgestellte Planungsvariante letztlich nicht zu erklären, so Scharnagl.

Der Gemeindevertreter räumt ein, dass die Investitionskosten für den von der Bergstraße geforderten längeren bergmännischen Tunnel höher seien als für einen Verlauf auf offener Strecke bis kurz vor Lorsch. „Absolut und kaufmännisch betrachtet ist der längere bergmännische Tunnel jedoch die weitaus kostengünstigere Variante“, ist Scharnagl überzeugt.

Ein Kaufmann würde seiner Einschätzung nach den längeren bergmännischen Tunnel wählen, weil er ein unnötiges Risiko hinsichtlich der Kosten, Bauzeit und Ablehnung bei der Bevölkerung vermeiden wolle. „Die Bahn allerdings, die sämtliche wirtschaftliche Erwägung außer Acht lässt, entscheidet sich für die Variante, die eine längere Bauzeit, dadurch letztlich höhere Kosten und eine Ablehnung in der Bevölkerung mit sich bringt“, schreibt Scharnagl in seiner Stellungnahme.

Ohne Not zwinge die Bahn die betroffenen Kommunen und letztlich sich selbst in einen langwierigen Rechtsstreit, „an dessen Ende im besten Fall für die Bahn eine deutliche Verzögerung des Projektes um viele Jahre eintritt“. Im für die Bahn schlechtesten Fall ende das Projekt mit einer für den Steuerzahler kostspieligen Niederlage der Bahn vor Gericht, argumentiert der Gemeindevertreter, der hauptberuflich als Rechtsanwalt tätig ist: „Das Verkehrsministerium als für die Bahn verantwortliches Ministerium hat dies erst kürzlich bei der Pkw-Maut bitter erfahren müssen.“

Scharnagl ist sich sicher: „Egal wie man es aus Sicht der durch Steuergelder alimentierten Bahn auch drehen und wenden mag, eines ist Fakt: Die Bahn wird ohne den langen bergmännischen Tunnel und ohne Akzeptanz bei sämtlichen betroffenen Kommunen nur verlieren. Und das Ganze ohne Not.“

Nach Einschätzung des Einhäuser Kommunalpolitikers sollte sich die Bahn „auf ihren eigentlich Unternehmensgegenstand zurückbesinnen: den Transport von Menschen und Gütern. Unternehmensgegenstand der Bahn sollte jedenfalls nicht sein: das Führen von vermeidbaren langjährigen Rechtstreiten, die Infrastrukturprojekte verzögern und deutlich teurer machen. Dadurch ist es die Bahn letztlich selbst, die die Umsetzung wichtiger Infrastrukturprojekt verteuert und verzögert“, heißt es abschließend in der Presseerklärung. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 24.11.2020