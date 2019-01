Ball-Spiel-Club trauert um Heinz Kinas

Einhausen.Der Ball-Spiel-Club trauert um sein Ehrenmitglied Heinz Kinas, der am 10. Januar nach schwerer Krankheit verstorben ist. Er war nach seinem Zuzug aus Mannheim am 1. Juni 1971 in den Verein eingetreten und hat sich in vielfältiger Weise um den BSC verdient gemacht.

Heinz Kinas war bis 2008 aktiver Tischtennisspieler. Er hat vom Hessischen Tischtennisverband die Spielerverdienstnadel in Bronze, Silber und Gold erhalten. Im Vereinsvorstand hat er in verschiedenen Positionen mitgearbeitet. In den Jahren 1990 bis 1992 und 1998 bis 2000 war Heinz Kinas Vorsitzender des Ball-Spiel-Clubs und war maßgeblich am Aufschwung zu einem der größten Tischtennisvereine der Region beteiligt.

An der Sporthalle hat Heinz Kinas für den BSC die Erweiterung der Geräteräume vorgenommen. „Ihm war nichts zu viel“, heißt es von Vereinsseite. Für seine Verdienste wurde er zum Ehrenmitglied ernannt. Weitere Ehrungen erhielt er vom HTTV und vom Sportkreis Bergstraße.

Zusammen mit seiner Gattin Ingrid hat er alljährlich zur Fastnachtszeit seinem Verein viele schöne Stunden bereitet. Seiner Familie sprachen die Vereinsmitglieder ihre tiefe Anteilnahme aus. Heinz Kinas wird dem BSC fehlen. Auf seinem letzten Weg werden ihn seine Freunde begleiten.

Der Verstorbene war auch längere Zeit Vorsitzender des Schutz- und Gebrauchshunde-Sportvereins. In seine Amtszeit fiel unter anderem der Ausbau des Hundeplatzes mit Vereinsheim.

Die Trauerfeier für Heinz Kinas findet am 31. Januar um 14 Uhr auf dem Friedhof Süd statt. std/Bild: std

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 17.01.2019