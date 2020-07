Bandbreite reicht von Gymnastik bis Boxkondition

Einhausen.Nach den Sommerferien starten beim Turnverein 1897 gleich mehrere neue Kurse. Für alle Angebote, auch für Probetrainings, müssen sich Interessenten unbedingt anmelden, wird in einer Ankündigung des Vereins betont.

Wirbelsäulengymnastik: Gleich zwei Kurse Wirbelsäulengymnastik laufen am Montag, 18. August, an. Beginn ist um 8 Uhr und um 9.15 Uhr in der TV-Trainingshalle am Jägersburger

...