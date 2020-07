Baustellenampel wegen Kanalsanierung

Einhausen.Überrascht waren an den vergangenen beiden Tagen sicherlich zahlreiche Verkehrsteilnehmer in Einhausen, als sie auf der Hauptstraße plötzlich Rot sahen. Die L 3111 war in Höhe der Abzweigung zur Falltorstraße seit Dienstag bis gestern Nachmittag halbseitig gesperrt. Der Verkehr wurde durch eine Baustellenampel geregelt. Grund waren Kanalsanierungsarbeiten, für die in der Weschnitzgemeinde der

...