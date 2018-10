Bayernparty und uriges Schlachtfest

Einhausen.Die eigentliche Kerwe ist vorbei, doch in Einhausen wird traditionell weitergefeiert. Schon ab 10.30 Uhr lädt der Traditionsverein heute (13.) zum Oktoberfest in die Bauhalle am ehemaligen Klärwerk ein. Um 12 Uhr ist offizieller Fassbieranstich durch Bürgermeister Helmut Glanzner. Dazu spielt das Musikcorps der Feuerwehr auf. Ab 15 Uhr sollen „DJ Mütze und DJ Birtch“ für Stimmung sorgen. Parallel lädt der Gesangverein Liederkranz ab 11 Uhr ins Bürgerhaus zum Schlachtfest ein. Serviert wird Deftiges aus Kessel und Pfanne.

Auch die eine oder andere Straußwirtschaft öffnet noch einmal. Livemusik gibt es abends beim „Moler“ mit District Lounge. kel

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 13.10.2018