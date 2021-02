Beste Beiträge der Narrengiggel aus 50 Jahren

Einhausen. Vor 50 Jahren ließen es die Fastnachter des Einhäuser Vereins zur Erhaltung der Tradition (VzEdT) zum ersten Mal so richtig krachen. Am 14. Februar 1971 war Premiere für die Narrengiggelsitzungen. Sitzungspräsident Gerhard Herd führte damals in der alten Mehrzweckhalle als Sitzungspräsident durch den Abend.

{element}

In diesem Jahr sollte das farben-frohe

...