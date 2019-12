Besuch auf dem Weihnachtsmarkt in Mainz

Mit einem voll besetzten Bus besuchte der katholische Frauenkreis St. Michael Einhausen in der vergangenen Woche den Weihnachtsmarkt in Mainz. Zur Abfahrt um 13 Uhr am Marktplatz hatten sich 58 Teilnehmer eingefunden.

Vorstandsmitglied Margot Dieter hieß alle Mitfahrer herzlich willkommen und wünschte der Fahrt einen guten Verlauf.

In Mainz hatten die Reiseteilnehmer Gelegenheit, den Weihnachtsmarkt und die Domstadt zu erkunden. Bei meist trockenem Wetter trat man am Abend wieder die Heimreise an. std

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 23.12.2019