Bettschuhe, Strümpfe und Schals in raffinierten Mustern

Einhausen.Schick mit Strick – die Gruppe, die sich unter diesem Motto trifft, hat sich in Einhausen inzwischen etabliert. Jetzt konnten die Mitglieder bereits ein erstes Jubiläum feiern.

Der Handarbeitskreis trifft sich zwei Mal in jedem Monat im Haus von St. Vinzenz in Einhausen. Seit genau fünf Jahren besteht die Gruppe „Schick mit Strick“ mittlerweile. Das Datum wurde jetzt an einem Nachmittag

...