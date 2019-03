Bibelgespräche im Pfarrhaus

Einhausen.„Bibelarbeit ganz praktisch – Die Bibel für mich?“ Unter diesem Motto startet die katholische Kirchengemeinde St. Michael am heutigen Montag, 18. März, um 19.30 Uhr im Pfarrhaus wieder ihre Bibelgesprächsabende. Wer zuvor zum Gottesdienst gehen möchte, hat dazu um 18 Uhr die Gelegenheit. In St. Michael Einhausen wird der Josefstag mit dem Gottesdienst am Vorabend, also Montag, 18.3. um 18 Uhr, eröffnet.

Die Bibelgesprächsabende finden unregelmässig im Pfarrhaus statt. Wer seine eigene Bibel mitbringen kann, ist dazu eingeladen, das zu tun. Ansonsten werden auch Bibelausgaben bereit gestellt. „Das Wort Gottes“, so liest es sich im neusten Pfarrbrief, „soll den Menschen ganz persönlich ansprechen“. Im Gespräch tauschen sich die Besucher dieser Abende zum Thema aus. Es sei immer wieder interessant zu hören, wie eine Bibelstelle verschiedene Menschen ganz unterschiedlich anspricht, heißt es in der Einladung. red

