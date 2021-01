Biber besucht auch die Einhäuser Ortsmitte

Einhausen/Lorsch.Tierische Holzfäller waren jetzt an der Weschnitz in der Einhäuser Ortsmitte zugange. Mehrere Zentimeter dicke Baumstämmchen wurden rundherum angenagt und sind dann umgefallen. Allem Anschein nach hat ein Biber der Gemeinde einen Besuch abgestattet und seine scharfen Zähne in das Holz geschlagen. Nicht aber, um mit dem Baumaterial einen Damm zu errichten, sondern um an die frischen Triebe an

...