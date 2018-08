„Biss zur Mittagsstunde“ in der Telefonzelle

Einhausen.„Es“ spukt in der Telefonzelle, und wenn man möchte, ereilt einen an gleicher Stelle ein „Biss zur Mittagsstunde“. Schon vor einigen Wochen wurden die magenta/silber-farbenen ehemaligen Telekom-Häuschen am Hallenbad und in der Nähe des Spielplatzes Große Teilung aufgestellt. Jetzt erhielten die zur Umwidmung als öffentliche Büchertauschbörsen angeschafften Fernsprecherboxen auch die notwendige

...