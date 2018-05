Anzeige

Einhausen.Am kommenden Wochenende stehen die nächsten Veranstaltungen im Rahmen der 1250-Jahrfeier in Einhausen an. Ein Frühlingsmarkt lockt am Samstag (5.) und Sonntag (6.) auf dem Marktplatz. Am Sonntag gibt es zudem erstmals einen Tag der offenen Tür im Rathaus. Auch Bürgermeister Helmut Glanzner gewährt dabei einen Blick in sein Amtszimmer. Das Hallenbad lädt am Sonntag gleichfalls zum Tag der offenen Tür ein – der Eintritt ist frei. Der Nachmittag ist in Einhausen verkaufsoffen.

Grenzfahrt mit Kurt Müller

Zuvor kann man Einhausen erkunden. Die Grenzfahrt mit Fahrrädern beginnt am Sonntag um 10 Uhr am Marktplatz. Rund 90 Minuten wird die Gruppe, der sich jeder Interessierte anschließen kann, bei gemütlichem Tempo unter Führung von Kurt Müller vom Verein für Heimatgeschichte unterwegs sein. sch