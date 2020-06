Blüten vom Frühjahr bis in den Herbst

Einhausen.Wenn morgens die Sonne aufgeht, dann wird der Garten von Annemarie und Wolfgang Christ mit reichlich Leben erfüllt. Seit 1976 haben sie hinter ihrem Haus Im Böhlchen Stück für Stück einen bienenfreundlichen Garten angelegt, der nicht nur dem Ehepaar, sondern auch allen angrenzenden Nachbarn große Freude bereitet.

Vom Frühjahr bis weit in den Herbst hinein blüht es abwechselnd. Von Tulpen, Narzissen, Krokussen und Petunien über Margeriten, Holunder und Rosen reicht die blühende Pracht, die Bienen und Hummeln reichlich Nahrung bietet. Ganzer Stolz ist auch eine Königskerze, die bis zu zwei Meter hoch werden kann.

Das heutige Rentnerehepaar stammt aus dem Saarland und kam über Auerbach und Lorsch nach Einhausen, wo es sesshaft wurde. „Meine Frau kümmert sich um den wunderschönen Garten“, sagt Wolfgang Christ. „Sie bekommt aber jetzt auch Hilfe von Freunden, denn die Gartenpflege macht viel Arbeit.“

Der frühere Verkaufsleiter eines Versandhauses war nicht nur Mitglied bei den Naturfreunden. Er war sogar sechs Jahre Vorsitzender des Vereins. Heute noch ist er Mitglied im Verein für Heimatgeschichte. „Der Garten ist jetzt unser Hobby“, sagt er stolz, denn auch seine Frau ist als früherer kaufmännische Angestellte in einem Büro jetzt in Rente. Machte das Ehepaar früher Urlaub, so übernahmen die Nachbarn die nötige Wasserversorgung der zahlreichen Pflanzen. Zu bewundern gibt es bei Familie Christ auf der Terrasse zusätzlich zahlreiche Blumenkübel mit Pflanzen, die im Frühjahr die Schmetterlinge anziehen. „Es ist ein schöner Anblick, wenn 20 oder 30 Schmetterlinge gleichzeitig hierher kommen“, sagt Wolfgang Christ.

Leider kann seine Frau in diesem Jahr den Blütenzauber und das emsige Treiben der Bienen, Hummeln und Schmetterlinge nicht verfolgen, denn sie ist nach einem Sturz in einer Rehaklinik in Alsbach und kommt erst in einigen Wochen wieder zurück in ihr gärtnerisches Refugium. df

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 16.06.2020