BMW gestohlen

Einhausen.Einen silbergrauen BMW aus der Serie X3 haben Kriminelle am frühen Donnerstag in der Bibliser Straße im Ortsteil Groß-Hausen gestohlen. Das teilte die Polizei gestern mit. Das Auto im Wert von 15 000 Euro stand in der Hofeinfahrt, als die Kriminellen in der Zeit zwischen 1.30 Uhr und 1.45 Uhr zugeschlagen haben und mit dem Auto wegfuhren.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu dem Diebstahl aufgenommen und sucht Zeugen, denen das Fahrzeug mit dem Kennzeichen HP-X 100 aufgefallen ist.

Hinweise werden bei den Beamten in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060 entgegengenommen. pol

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 20.10.2018