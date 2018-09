BSC zeigt Bilder aus Oberbayern

Einhausen.Am 4. Oktober (Donnerstag) lädt der Ball-Spiel-Club BSC Einhausen zum Dia-Abend über den diesjährigen Ausflug nach Oberbayern ein. Beginn ist um 19.30 Uhr im Bürgerhaus. Siegfried Goisser und Adrian Kreuzer lassen noch einmal nacherleben, wie schön Deutschland ist. Reiseleiterin Kornelia Dieter-Steiner gibt dabei auch die neuesten Informationen für die Fahrt in die Baltischen Länder Estland, Lettland, Litauen und Finnland.

Bei dieser neuntägigen Tour sind noch wenige Plätze frei. Zum DiaAbend sind alle Ausflugsteilnehmer und interessierte Mitbürger eingeladen.

Auch zur Weinprobe des BSC am 13. Oktober in Worms-Abenheim werden alle Mitglieder mit Angehörigen sowie interessierte Gäste eingeladen. Abfahrt mit dem Bus ist um 14 Uhr am Marktplatz. std

