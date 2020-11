Bücherei erstrahlt bald im Lichterglanz

Einhausen.Auch die Bücherei soll in diesem Jahr in adventlichem Glanz erstrahlen. Seit Anfang der Woche wird das Fachwerkhaus mit Lichterketten mit insgesamt an die 3000 LED-Lämpchen geschmückt. Dazu wurde auch ein kleines Gerüst aufgebaut. Bürgermeister Helmut Glanzner berichtete am Dienstagabend den Gemeindevertretern, dass mittlerweile auch die erforderliche Genehmigung der Denkmalbehörde des Kreises

...