Bürstadt lehnt Lampertheimer Solarpark ab

Bürstadt.Für SPD, FDP und Grüne in Bürstadt steht fest: Sie wollen nicht, dass Energieried mit GGEW und Entega eine Photovoltaikanlage auf einer 5,2 Hektar großen Ackerfläche in Lampertheim baut. Weil Bürstadt mit 25,1 Prozent beteiligt ist an Energieried, braucht der Versorger die Zustimmung des Parlaments, um eine Projektgesellschaft für diesen Solarpark gründen zu können. Dazu konnte die CDU die

...