Cardio-Kurs ersetzt Jiu Jitsu

Zumba – wie hier bei einem Benefiz-Workout im Mai des vergangenen Jahres – gibt’s auch beim TV Einhausen. © Lotz

Einhausen.Beim Deutschen Turnfest in Berlin war der Turnverein Einhausen mit vier Aktiven vertreten – ein Mitglied beteiligte sich sogar an der Show im Olympiastadion. In Einhausen selbst sorgten in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 28 Übungsleiter und Helfer dafür, dass Teilnehmer in 21 Trainingsgruppen und elf Kursen mächtig ins Schwitzen kamen – und das nicht nur beim Turnen. Beim TVE sind auch

...

Sie sehen 10% der insgesamt 4083 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 05.03.2018