Anzeige

Einhausen.Auch in diesem Jahr lädt der CDU-Gemeindeverband Einhausen wieder alle Interessierten zu einer Radtour ein. Nachdem in den vergangenen Jahren unter anderem das Wasserwerk und die Sendestation in Biblis angesteuert wurden, geht es in diesem Jahr um Flora und Fauna.

Die für 27. Mai (Sonntag) geplante Tour führt rechts und links entlang der Weschnitz Richtung Biblis. Anhand von Beispielen werden dabei verschiedene Arten der Ackerbewirtschaftung und die Zusammenarbeit von Landwirten, Naturschützern und Jägern gezeigt.

Führung durch den „Bruch“

Höhepunkt der diesjährigen Tour ist der Besuch im „Bruch“, einem der schönsten Schutzgebiete im Ried an der westlichen Gemarkungsgrenze zu Biblis. Seltene und zum Teil vom Aussterben bedrohte Tier- und Pflanzenarten haben dort ein geschütztes Zuhause gefunden. Der Vogelschutzbeauftragte der Gemeinde Einhausen, Bernd Reif vom Einhäuser Vogelschutz- und -liebhaberverein, bietet vor Ort eine Führung durch das sonst für Besucher gesperrte Gebiet an.