CDU lädt zu zwei Radtouren ein

Einhausen.Aktuelle Projekte gibt es in Einhausen wie auch in den letzten Jahren reichlich. Daher wird die CDU-Fraktion traditionell zwei Radtouren mit Bürgermeister Glanzner durch Einhausen Nord und Süd anbieten. „Hierzu sind alle Bürger eingeladen“, sagt Fraktionsvorsitzender Patrick Freudenberger. Die Teilnehmer können Fragen und Anregungen zu den Projekten an den Rathauschef und die politischen

...