CDU setzt auf ein Quartett an der Spitze

Einhausen.Der aktuelle Fraktionsvorsitzende Patrick Freudenberger wird bei der Kommunalwahl am 14. März für die Einhäuser CDU an Position 1 antreten. Einstimmig votierten die Christdemokraten bei einer Mitgliederversammlung am vergangenen Donnerstag im Bürgerhaus für die von einem dreiköpfigen Wahlteam erarbeite Kandidatenliste. Ausdrücklich betonte Freudenberger aber, kein Spitzenkandidat sein zu

...