CDU, SPD und Grüne treten an

Einhausen.Die Einhäuser werden bei der Wahl zur Gemeindevertretung am 14. März ihr(e) Kreuzchen machen können bei den Bewerbern auf den Listen von CDU, SPD und Grünen. Nach Angaben von Wahlleiter Andreas Derst wurden bis zum Abgabeschluss am Montagabend um 18 Uhr keine weiteren Wahlvorschläge mehr eingereicht. Über die Zulassung der eingegangenen Vorschläge wird der Wahlausschuss der Gemeinde bei einer öffentlichen Sitzung am Freitag, 15. Januar, um 14 Uhr im Raum „Einhausen“ im Obergeschoss der Mehrzweckhalle beschließen. kel

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 08.01.2021