CDU und SPD stehen zu Investitionen

Einhausen.Der Haushalt 2020 wird bei der Sitzung der Gemeindevertretung am 13. Februar wahrscheinlich mit einer breiten Mehrheit von CDU und SPD verabschiedet werden. Ein einstimmiges Votum wird es allerdings voraussichtlich nicht geben. Bei der Etatberatung im Haupt- und Finanzausschuss am Dienstagabend kündigte André Scharnagl für die Grünen an, dass die von ihm geführte Fraktion das Zahlenwerk

...