CDU will Liste verabschieden

Einhausen.Bei ihrer Jahreshauptversammlung am 26. November um 20 Uhr im Bürgerhaus will die Einhäuser CDU ihre Kandidatenliste für die Kommunalwahl am 14. März verabschieden. Eine Einladung dazu wurde jetzt versandt. Im Vorfeld sollen den Parteimitgliedern die alten und neuen Bewerber vorgestellt werden. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Berichte des Vorsitzenden, des Fraktionsvorsitzenden

...