Crashkurs für Word 2016

Lorsch.Ein neuer Kompaktkurs der Kreisvolkshochschule Bergstraße vermittelt in raschem Tempo die Grundlagen der Textverarbeitung Word 2016.

Dabei lernen Teilnehmer den sicheren Umgang mit den wichtigsten Funktionen der Textverarbeitung kennen. Vorkenntnisse im Umgang mit dem PC werden für die Teilnahme vorausgesetzt.

Der Kurs läuft am Samstag, 23. Februar, in der Zeit von 9 bis 16.45 Uhr im Haus Löffelholz in der Römerstraße 16 in Lorsch.

Weitere Informationen zum Crashkurs gibt es über die Homepage www.kvhs-bergstrasse.de oder telefonisch unter der Rufnummer 06251/17296-18. Unter beiden Kontaktadressen können sich Interessierte auch anmelden. red

