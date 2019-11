Das Geheimnis der kleinen Bücher

Einhausen.Poesiealben sind kleine persönliche Schätze mit hohem Erinnerungswert für ihre Besitzer. Woher aber stammt diese Kultur – und warum wird sie heute nicht mehr so gepflegt wie in früheren Jahren? Diesen Fragen widmet sich das nächste Frauenfrühstück in Einhausen. Termin ist am 20. November (Mittwoch). Interessierte sind im evangelischen Gemeindehaus in der Almenstraße willkommen, so

...