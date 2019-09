Das Leben am grün-blauen Band gestalten

Einhausen.Rund 12 Millionen Euro sollen innerhalb von zehn Jahren in Einhausen investiert werde. Das sieht das Integrierte Städtebauliche Entwicklungskonzept (ISEK) vor, das als Handlungsleitfaden für das Förderprogramm „Stadtumbau in Hessen“ dient. Ein Drittel der Summe muss die Gemeinde selbst aufbringen. Der Rest soll als Zuschuss zu ebenfalls jeweils einem Drittel aus Bundes- und Landesmitteln in

...