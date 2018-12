Der Natur neue Areale zur Verfügung gestellt

Einhausen.Wenn sich das Jahr dem Ende zuneigt, lädt der Vogelschutz- und -liebhaberverein traditionell zum Familienabend ins Bürgerhaus ein. Auch diesmal waren wieder viele Mitglieder erschienen, was den Vorsitzenden Hermann Heinbach bei seiner Begrüßung besonders freute. Er machte deutlich, dass der Verein diesen Abend nutzt, um allen zu danken, die sich in verschiedenster Art und Weise am

...