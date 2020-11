Der Wildpark wird in diesem Jahr nicht mehr öffnen

Einhausen.Der Wildpark am Wasserwerk Jägersburg steht für einen Adventsspaziergang oder einen Ausflug in den Weihnachtsferien nicht zur Verfügung. Aufgrund der anhaltenden Beschränkungen durch die Corona-Pandemie wird das kleine Tiergehege in diesem Jahr nicht mehr öffnen. Seit Mitte Februar ist die Anlage für Besucher geschlossen.

Zunächst legte Sturm „Sabine“ den Wildpark lahm. Die teils

...