Die gelben Möbel stehen bereits

Einhausen.Im Geschenkehaus Rau laufen die Vorbereitungen auf die Eröffnung der neuen Einhäuser Postfiliale auf Hochtouren. In acht Tagen, am 16. Februar, soll der Betrieb losgehen. Die Möbel sind bereits aufgebaut: Eine Ladentheke und Schränke – natürlich in dem markanten Postgelb – gehören ebenso dazu wie die genaue Waage, auf der künftig das Gewicht von Briefen, Päckchen und Paketen bestimmt

