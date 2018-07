Die gute Platzierung war plötzlich egal

Anzeige

Einhausen.Mit einem beeindruckenden Tempo flitzten die Teilnehmer der Deutschen Radsportmeisterschaften am Sonntag durch Einhausen. Bei Temperaturen von über 30 Grad waren die besten Sportler mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von fast 46 km/h auf zwei Rädern unterwegs – auf einer Strecke von insgesamt knapp 230 Kilometern. Es gab allerdings auch Stürze.

Den Sieg holte sich, wie berichtet, Pascal Ackermann. Der Preis für die schnellste Runde ging an Jonas Rutsch. Die zwölf Kilometer bewältigte der junge Radsportler aus Erbach mit einem Tempo von über 50 km/h. Der Einhäuser Christian Sälzer überreichte ihm in Anerkennung dieser Leistung einen Scheck in Höhe von 1000 Euro.

Der fahrradbegeisterte Zahnarzt, der mit seiner Familie in der Weschnitzgemeinde wohnt, sorgte auch wegen einer anderen Begebenheit am Rande des sportlichen Geschehens für Gesprächsstoff – als eine Art Kavalier der Straße. Christian Sälzer hatte sich nämlich zuvor selbst am Wettbewerb beteiligt. Bevor die Elite an den Start ging, fuhr der Mediziner beim Jedermann-Rennen mit, und zwar weit vorne in der Gruppe der 20 Hobbysportler, die das Feld anführten. Gegen Ende der vierten Runde aber passierte es: Es gab einen Massensturz.